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Фото: Правительство Рязанской области
В среду, 30 октября, губернатор Николай Любимов наградил организаторов форума древних городов. Об этом сообщил
Глава Рязанской области поблагодарил организаторов за успешное проведение форума и поздравил с заслуженными наградами.
«За ними стоит огромная, ответственная работа профессионалов, мастеров своего дела, активных, креативных людей. Вместе вы сделали для рязанцев и гостей нашей области настоящий праздник искусства. Мы получили очень много положительных отзывов от российских и зарубежных делегаций, Посольств разных стран, и просто туристов, которые посетили регион в дни проведения форума», — сказал Любимов.
Губернатор добавил, что форум показал «регион открытым и гостеприимным, доказал, что люди стремятся объединиться во имя важных и нужных дел, что дружба между народами сильнее всяких санкций и запретов».
Любимов выразил уверенность в том, что третий международный форум древних городов будет не менее успешным.
Организаторов форума отметили знаками губернатора «За усердие» и «240 лет Рязанской области». Также медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» вручена ветерану подразделений особого риска Александру Рыбину.
Второй международный
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