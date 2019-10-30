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22:28, 30 октября 2019 179
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Любимов наградил организаторов форума древних городов

Любимов наградил организаторов форума древних городов

Фото: Правительство Рязанской области

В среду, 30 октября, губернатор Николай Любимов наградил организаторов форума древних городов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава Рязанской области поблагодарил организаторов за успешное проведение форума и поздравил с заслуженными наградами.

«За ними стоит огромная, ответственная работа профессионалов, мастеров своего дела, активных, креативных людей. Вместе вы сделали для рязанцев и гостей нашей области настоящий праздник искусства. Мы получили очень много положительных отзывов от российских и зарубежных делегаций, Посольств разных стран, и просто туристов, которые посетили регион в дни проведения форума», — сказал Любимов.

Губернатор добавил, что форум показал «регион открытым и гостеприимным, доказал, что люди стремятся объединиться во имя важных и нужных дел, что дружба между народами сильнее всяких санкций и запретов».

Любимов выразил уверенность в том, что третий международный форум древних городов будет не менее успешным.

Организаторов форума отметили знаками губернатора «За усердие» и «240 лет Рязанской области». Также медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» вручена ветерану подразделений особого риска Александру Рыбину.

Второй международный форум древних городов прошел в Рязани с 14 по 17 августа. В нем поучаствовали делегации 55 городов из более 35 стран мира.


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