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Фото: Pixabay.com
Коммунальщики пустят реагент, чтобы прончане не мылись водой из батарей и не поили ей скотину. Об этом сообщило издательство «
После банкротства «Погореловского ЖКХ» котельную, водные системы и теплосети передали муниципальному предприятию «Пронские тепловые системы». Директор предприятия Андрей Большаков рассказал, что у сетей очень изношены, а газовой котельной уже более сорока лет. По словам мужчины, кроме того, жильцы регулярно сливают систему, пользуясь горячей водой из батарей. Многие этой водой поят скотину.
«Из закрытой системы теплоснабжения вода просто испаряется или куда-то утекает. Мы очень часто фиксируем факты, когда система мелеет почти на треть, — пояснил он. — В начавшийся отопительный период систему теплоснабжения подпитываем водой почти каждые два часа. А это дополнительная нагрузка и температурные перепады».
Большаков уточнил, что в воду добавят разрешенный реагент с резким специфическим запахом «Скунс».
«Хочется, чтобы жители понимали, что вода со „Скунсом“ станет непригодной для мытья людей или для поения скотины», — подчеркнул он.
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