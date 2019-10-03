Жители Рязанской области пострадали от мошенников, пытаясь взять кредит в интернете

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Жители Пронского района стали жертвами мошенников, пытаясь взять кредит в интернете, пишет издательство «
Отмечается, что местный житель перечислил мошенникам 46 тысяч рублей, после этого он прождал несколько дней, так и не получив денег. По той же схеме денег лишились еще двое жителей Новомичуринска. Пострадавшие обратились в полицию.
«На сайте такой якобы кредитной организации человек оставляет свои данные, и потом ему звонят с „приятным сообщением“: мол, совсем незачем ехать в банк, заявленные деньги вам привезут по почте, нужно всего-навсего оплатить услуги инкассации», — рассказали оперативники. .
«Во всех трех случаях жертвами стали вовсе не старенькие бабушки и дедушки, а люди „продвинутого“ возраста, 90-х годов рождения», — подчеркнули стражи порядка.
Полицейские призвали рязанцев не обращаться в «фирмы-однодневки» и не оставлять нигде своих персональных данных.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.