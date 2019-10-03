Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе

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Житель Ставропольского края один из первых может получить штраф из-за курения на балконе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Из-за неосторожности при курении произошел пожар на балконе в городе Изобильном.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, виновному в связи со вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность.
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