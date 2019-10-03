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23:08, 3 октября 2019 117
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Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе

Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе

Житель Ставропольского края один из первых может получить штраф из-за курения на балконе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Из-за неосторожности при курении произошел пожар на балконе в городе Изобильном.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, виновному в связи со вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность.


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