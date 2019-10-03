Главный физик-экспериментатор России устроит для воронежцев физико-химическое шоу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Воронеже проведут фестиваль актуального научного кино. Его организуют с 16 по 20 октября,
Гостей ждут бесплатные лекции, кинопоказы, VR-технологий и научный стендап. Им покажут новинки мирового документального кино, беседы с экспертами в области психологии, биологии и философии.
В зоне VR-технологий при помощи очков виртуальной реальности можно будет почувствовать себя космонавтом, отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерами «Лиза Алерт» и побывать на одном из крупнейших нефтехимических заводов.
Кроме этого, участников фестиваля ждет научное стендап-шоу (пятый всероссийский Science Slam). Молодые ученые расскажут о своих исследованиях. Победителя определят с помощью аплодисментов.
Детям разрешат испытать 3D ручку и порисовать на воде. Главный физик-экспериментатор России, разработчик большинства экспериментов в программе «Галилео» на СТС Алексей Иванченко устроит физико-химическое шоу.
Подробности в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Александро-Невском построят станцию по очистке воды
|
cледующая новость →Роскачество нашло пестициды и токсины в лапше быстрого приготовления
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.