Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:26, 3 октября 2019 71
 0    0

Главный физик-экспериментатор России устроит для воронежцев физико-химическое шоу

Главный физик-экспериментатор России устроит для воронежцев физико-химическое шоу

Фото: Pixabay.com

В Воронеже проведут фестиваль актуального научного кино. Его организуют с 16 по 20 октября, сообщил сайт администрации города.

Гостей ждут бесплатные лекции, кинопоказы, VR-технологий и научный стендап. Им покажут новинки мирового документального кино, беседы с экспертами в области психологии, биологии и философии.

В зоне VR-технологий при помощи очков виртуальной реальности можно будет почувствовать себя космонавтом, отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерами «Лиза Алерт» и побывать на одном из крупнейших нефтехимических заводов.

Кроме этого, участников фестиваля ждет научное стендап-шоу (пятый всероссийский Science Slam). Молодые ученые расскажут о своих исследованиях. Победителя определят с помощью аплодисментов.

Детям разрешат испытать 3D ручку и порисовать на воде. Главный физик-экспериментатор России, разработчик большинства экспериментов в программе «Галилео» на СТС Алексей Иванченко устроит физико-химическое шоу.

Подробности в группе фестиваля во «ВКонтакте».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 10

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 15 980
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 285
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 467
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 625
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 072
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум