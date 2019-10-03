В Спасске женщине «сняли порчу» за 250 тысяч рублей

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В Спасске задержали 58-летнюю местную жительницу, которая «сняла порчу» за 257 тысяч 900 рублей. Об этом сообщила
В полицию обратилась 47-летняя женщина, которая сообщила, что у нее пропали все сбережения — 257 тысяч 900 рублей. Пострадавшая отдала деньги за оказание магической помощи по снятию порчи.
Оперативники выяснили, что несколько дней назад к ней на улице подошла незнакомка и сказала, что «заметила нарушения в ауре женщины».
«Злоумышленница „втерлась“ в доверие к женщине и пообещала помочь ей снять с нее порчу», — говорится в сообщении полиции.
Женщина забрала из дома деньги и отдала их незнакомке. Та, пообещав вернуться и закончить «сеанс», скрылась с деньгами.
По описанию внешности полицейские разыскали 58-летнюю женщину в селе Гавриловское рядом со Спасском. Ее задержали.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.
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