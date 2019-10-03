В рязанском университете открылась фотовыставка о Гавайях. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В главном корпусе РГУ имени Есенина открылась выставка «Гавайская губерния». Ее подготовили региональное отделение Русского географического общества (РГО) и рязанский музей путешественников.
В экспозиции представили около 50 фоторабот с разных островов Гавайского архипелага, где в 2017 году при поддержке фонда президентских грантов проходила экспедиция под руководством Героя России Михаила Малахова.
На экспонатах выставки запечатлены места «причалов кругосветок» русских путешественников Василия Головнина, Юрия Лисянского, Ивана Крузенштерна и Отто Коцебу и маршрут ученого-натуралиста Георга Шеффера, детально обследовавшего эту местность в XIX веке.
Рязанцы смогут увидеть выставку «Гавайская губерния» на втором этаже главного корпуса университета до конца ноября.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.