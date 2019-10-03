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19:12, 3 октября 2019 101
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В рязанском сквере «Вишневый сад» высадили 51 рябину

В рязанском сквере «Вишневый сад» высадили 51 рябину

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 3 октября на территории сквера «Вишневый сад» напротив дома №6 на улице Песоченской прошел субботник. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Там высадили 51 рябину. За деревьями будет ухаживать дирекция благоустройства города и активисты.


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