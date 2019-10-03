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10:06, 3 октября 2019 139
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Под Рязанью насмерть разбился таксист. Фото

Под Рязанью насмерть разбился таксист. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 2 октября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 10:40 на 10-м километре дороги «Рязань-Спасск» 38-летний таксист на Renault Logan вылетел в кювет и врезался в дерево. По предварительной информации, рязанец превысил скорость и не справился с управлением.

От полученных травм водитель скончался.


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