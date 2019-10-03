В Рязани наградили победителей регионального этапа конкурса «Воспитатели России»

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Во вторник, 1 октября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «
Участниками конкурса стали 222 педагога дошкольных образовательных организаций из 21 района области. Среди них — воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели и заведующие детскими садами.
Экспертная группа назвала 21 победителя в семи номинациях:
«Подводя итоги конкурса, мы имеем возможность еще раз обратить внимание на систему дошкольного образования. Именно эта ступень сегодня наиболее востребована в обществе. В Рязанской области работают настоящие профессионалы своего дела, отдающие свою душу воспитанию подрастающего поколения, — отметила Елена Митина. — Конкурс — это хорошая площадка для обмена опытом, общения с коллегами из других регионов. И пока есть такие инициативные воспитатели и руководители, дошкольное образование будет развиваться».
Победителям депутат Госдумы вручила дипломы от регионального отделения партии «Единая Россия».
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