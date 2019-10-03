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11:24, 3 октября 2019 136

В Рязани наградили победителей регионального этапа конкурса «Воспитатели России»

В Рязани наградили победителей регионального этапа конкурса «Воспитатели России»

Во вторник, 1 октября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина встретилась с победителями регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Участниками конкурса стали 222 педагога дошкольных образовательных организаций из 21 района области. Среди них — воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели и заведующие детскими садами.

Экспертная группа назвала 21 победителя в семи номинациях:

  • «Лучший воспитатель»;
  • «Лучший профессионал»;
  • «Молодые профессионалы»;
  • «Верность профессии»;
  • «Здоровьесбережение»;
  • «Эффективный руководитель»;
  • «Инклюзивное образование».

«Подводя итоги конкурса, мы имеем возможность еще раз обратить внимание на систему дошкольного образования. Именно эта ступень сегодня наиболее востребована в обществе. В Рязанской области работают настоящие профессионалы своего дела, отдающие свою душу воспитанию подрастающего поколения, — отметила Елена Митина. — Конкурс — это хорошая площадка для обмена опытом, общения с коллегами из других регионов. И пока есть такие инициативные воспитатели и руководители, дошкольное образование будет развиваться».

Победителям депутат Госдумы вручила дипломы от регионального отделения партии «Единая Россия».


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