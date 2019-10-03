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18:05, 3 октября 2019 64
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В Рязани наградили лучших педагогов

В Рязани наградили лучших педагогов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 3 октября, в рязанской филармонии наградили лучших педагогов региона. В торжестве приняли участие первый зампред правительства Анна Рослякова, председатель облдумы Аркадий Фомин, депутат Госдумы Елена Митина и глава регионального минобра Ольга Щетинкина.

В преддверии профессионального праздника Рослякова пожелала рязанцам удачи, добра и здоровья.

«Вы посвятили свою жизнь очень сложной, ответственной и в то же время благородной профессии. Именно от педагогов зависит, какое будет завтрашнее поколение, а значит, будущее нашей страны. Низкий вам поклон», — отметила она.

По словам Аркадия Фомина, на протяжении многих лет в слово «учитель» вкладывают уважение, благодарность и признательность.

«Знания, полученные от преподавателей — это основа в будущем, сила, капитал и возможности развития личности и страны в целом. Вы играете в этом самую первую и значимую роль. В стране реализуется национальный проект „Образование“, который направлен на обеспечение качественного образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, создание условий для повышения престижа учительской профессии. И я уверен, что вместе мы сможем добиться высоких результатов», — обратился к присутствующим Фомин.

Также он отметил отличившихся педагогов наградами облдумы.

По словам депутата Госдумы Елены Митиной, учителя Рязанской области — профессионалы и высококлассные специалисты.

«В наших школах трудится много педагогов, имеющие высокие награды и звания. Рязанских преподавателей отличает высокая культура, творческий подход к делу, а главное — любовь к детям», — заключила парламентарий.

После торжественной церемонии для собравшихся выступил Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Попова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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