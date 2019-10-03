В день рождения Есенина в Рязани прошел поэтический митинг. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 3 октября, в Рязани прошел поэтический митинг, посвященный 124-му дню рождения Сергея Есенина. По традиции на встречу у памятника на набережной Трубежа пришли поэты, работники культуры, представители вузов, студенты и школьники.
Они возложили цветы к монументу и почитали стихи.
«Лирика Есенина согрета горящей любовью к своему родному краю, к нашей стране. Мы бережно храним все, что связано с его именем и великим творчеством», — сказал Селявин.
Руководитель музея в Константинове Борис Иогансон начал свое поздравление со строчек стихотворения «Несказанное, синее, нежное…» и отметил, что сердце Рязанской области находится в Константинове в «неприметной деревенской усадьбе, где родился и жил великий русский поэт».
«Его душа — в необъятных есенинских просторах, которые мы с любовью и гордостью называем Есенинской Русью», — сказал он.
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