Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:32, 3 октября 2019 126
 0    0

В день рождения Есенина в Рязани прошел поэтический митинг. Фото

В день рождения Есенина в Рязани прошел поэтический митинг. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 3 октября, в Рязани прошел поэтический митинг, посвященный 124-му дню рождения Сергея Есенина. По традиции на встречу у памятника на набережной Трубежа пришли поэты, работники культуры, представители вузов, студенты и школьники.

Они возложили цветы к монументу и почитали стихи.

«Лирика Есенина согрета горящей любовью к своему родному краю, к нашей стране. Мы бережно храним все, что связано с его именем и великим творчеством», — сказал Селявин.

Руководитель музея в Константинове Борис Иогансон начал свое поздравление со строчек стихотворения «Несказанное, синее, нежное…» и отметил, что сердце Рязанской области находится в Константинове в «неприметной деревенской усадьбе, где родился и жил великий русский поэт».

«Его душа — в необъятных есенинских просторах, которые мы с любовью и гордостью называем Есенинской Русью», — сказал он.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 9

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 15 917
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 265
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 457
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 612
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 071
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум