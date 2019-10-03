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16:42, 3 октября 2019 243
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Студентов рязанского филиала института культуры заставляют писать заявления о переводе в Москву

Студентов рязанского филиала института культуры заставляют писать заявления о переводе в Москву

Без письменного заявления о переводе в Москву студенты рязанского филиала института культуры могут остаться без образования. Об этом сообщили представители головного вуза на встрече с учащимися.

Студенты записали разговор на диктофон и передали в редакцию RZN.info. На записи слышно, что учащиеся рязанского института на встрече с комиссией по приему документов возмутились, что их заставляют писать заявления в то время, пока на сайте учреждения не опубликован приказ о закрытии филиала.

Сотрудница вуза, представившаяся замначальника учебного управления, сообщила, что «приказ может быть завтра, послезавтра, через месяц».

«Когда филиал закроют, студентов, не написавших заявления, могут не зачислить в головной вуз», — заявила она.

Женщина добавила, что если филиал лишат аккредитации, то студенты смогут перевестись в другие рязанские вузы только по двустороннему согласию их руководства.

Отметим, некоторые студенты отказались писать заявления о переводе в Москву и сообщили о своем желании доучиться в Рязани. По их мнению, приостановка аккредитации — не повод для закрытия рязанского филиала института культуры.


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