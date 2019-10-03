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18:50, 3 октября 2019 156
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Рязанский депутат Госдумы и студенты института культуры запустили видеофлешмоб в защиту вуза

Рязанский депутат Госдумы и студенты института культуры запустили видеофлешмоб в защиту вуза

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин, студенты института культуры, а также их преподаватели запустили флешмоб в защиту вуза. В четверг, 3 октября, они записали видеоролик с лозунгом «Мы хотим жить и творить в Рязани».

В ролике они обратились к деятелям культуры за поддержкой.

«Мы все — жители Рязани, преподаватели, студенты — уверены в том, что Рязань — это город, который является кладезью культуры, нашей русской культуры. И нам очень не нравится, что закрывается институт культуры», — сказал Шерин от лица преподавателей и студентов.

«Мы очень хотим, чтобы были выделены средства на ремонт этого здания, если оно требует ремонта. Мы очень хотим, чтобы рязанский институт культуры сохранили, потому что те люди, которые здесь получают базовое профильное образование, приезжают из различных уголков нашей страны, самых отдаленных уголков таких как Сахалин и Северодвинск. Они уезжают потом в сельскую местность, работают режиссерами, сценаристами, трудовыми коллективами, в сельских клубах и несут культуру в массы, в самые удаленные уголки нашей родины», — добавил депутат.

На встрече со студентами Шерин также обещал направить депутатские запросы в минкультуры России, прокуратуру и обратиться к губернатору Рязанской области Николаю Любимову.


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