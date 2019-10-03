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Рязанским школьникам показали противогаз для детей и макеты бомбоубежищ. Об этом сообщила на
В четверг, 3 октября, учащимся школы №69, рассказали о пожарном деле. Ребята узнали о самых крупных происшествиях, которые происходили в городе.
Школьники оценили костюмы химической и радиационной защиты, увидели противогаз для трехлетнего ребенка и дозаторы, с помощью которых измеряется уровень радиации, макеты бомбоубежищ.
Также учащиеся посетили пожарно-спасательную часть № 1, где посмотрели современное спасательное оборудование.
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