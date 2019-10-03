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19:48, 3 октября 2019 246
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Рязанская прокуратура потребовала удалить 60 сайтов с проститутками 1

Рязанская прокуратура потребовала удалить 60 сайтов с проститутками

Прокуратура Старожиловского района потребовала удалить сайты с проститутками, сообщил сайт надзорного органа.

В интернете нашли сайты, на которых находится информация о предоставлении интимных услуг с указанием телефонов контакта, видов услуг, цен, а также содержащие порнографические фотографии.

Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд 30 исков с требованием признать распространенную информацию на 60 сайтах запрещенной.


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