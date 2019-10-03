Рязанская прокуратура потребовала удалить 60 сайтов с проститутками

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Прокуратура Старожиловского района потребовала удалить сайты с проститутками, сообщил
В интернете нашли сайты, на которых находится информация о предоставлении интимных услуг с указанием телефонов контакта, видов услуг, цен, а также содержащие порнографические фотографии.
Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд 30 исков с требованием признать распространенную информацию на 60 сайтах запрещенной.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.