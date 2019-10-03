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11:35, 3 октября 2019 105

«Рельеф-Центр» стал партнером деловой игры «Геном территории. Рязань»

«Рельеф-Центр» стал партнером деловой игры «Геном территории. Рязань»

В сентябре в рязанском пространстве «Точка кипения» провели деловую игру «Геном территории. Рязань». Ее участниками стали более сотни рязанцев — представители общественности, бизнеса и власти, студенческого актива.

Команды работали по заданным кодам в определенном тайминге. Каждая группа, отвечая на вопросы, формировала отдельный элемент — Геном территории. В результате 24 команды выявили уникальность города по 24-м кодам Генома Рязанской области.

«Эти данные помогут собрать и обобщить наиболее полную и развернутую картину возможностей территории, сделать swot-анализ инфраструктуры гостеприимства, — пояснили организаторы. — Игра „Геном территории. Рязань“ направлена на определение территориальных возможностей, а также основных перспектив на будущее развитие области».

По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, у Рязани «замечательная история и удивительные традиции»,

«Мы все хотим, чтобы город становился лучше. И сегодня полный зал говорит о том, что у каждого есть такое желание. Рязань точно будет еще лучше и привлекательнее», — заявил он.

Компания «Рельеф-Центр» стала партнером деловой игры. С ее помощью организовали рабочее пространство для всех участников. Команды обеспечили ручками, маркерами, блоками для записей и бумагой.

«Благодаря качественным канцелярским материалам, представленным компанией для мероприятия, участники смогли полностью сосредоточиться только на работе, не переживая о практической стороне процесса», — отметили в «Рельеф-Центре».


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