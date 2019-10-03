Минфин предложил повысить цену на водку и коньяк

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Минфин России может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, передает
Он добавил, что новая цена может начать действовать со следующего года. По словам главы департамента, минимальная розничная цена на коньяк может быть повышена с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра.
Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.
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