Из-за аварии на улице Урицкого по нескольким адресам в Рязани отключили воду

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Утром в четверг, 3 октября, у дома №5 корпус 1 на улице Урицкого произошла авария, из-за кооторогой отключили холодную воду по нескольким адресам. Об этом сообщили в горадминистрации.
С 9:30 до 16:00 воду отключат по адресам:
Как отметили в мэрии, окончание работ могут задержать.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.