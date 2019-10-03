Директор рязанского хлебозавода №3 покинул должность

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Директор рязанского хлебозавода №3 Андрей Стрижевский покинул должность. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе горадминистрации.
По данным «
Напомним, по итогам 2018 года хлебозавод
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