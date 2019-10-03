Десантник разбился на учебных прыжках под Псковом

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В четверг, 3 октября, В Псковской области десантник разбился на учебных прыжках, сообщил портал
Во время прыжка у 21-летнего солдата срочной службы не раскрылся парашют. Отмечается, что тело погибшего доставят в райцентр Дубенки, где похоронят.
Также известно, что десантнику оставалось две недели до «дембеля».
Комиссия Минобороны выяснит причины трагедии.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.