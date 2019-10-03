Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:50, 3 октября 2019 287
 0    0

Бывший мэр Рязани отказался возвращать администрации более 20 миллионов

Бывший мэр Рязани отказался возвращать администрации более 20 миллионов

Бывший мэр Рязани Олег Шишов не согласился возвращать администрации более 20 миллионов. Об этом сообщил сайт Арбитражного суда.

В пятницу, 27 сентября, Шишов подал апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, мэрия требует вернуть долг в более 20 миллионов рублей за аренду полигона ТБО.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 10

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 278
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 338
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 501
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 652
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 079
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум