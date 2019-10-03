Бывший мэр Рязани отказался возвращать администрации более 20 миллионов

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Бывший мэр Рязани Олег Шишов не согласился возвращать администрации более 20 миллионов. Об этом сообщил сайт Арбитражного суда.
В пятницу, 27 сентября, Шишов подал апелляционную жалобу на решение суда.
Напомним, мэрия требует вернуть долг в более 20 миллионов рублей за аренду полигона ТБО.
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