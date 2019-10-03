Академия Михалкова и Гослитмузей проведут в Рязани лекцию о Чехове

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Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и Гослитмузей проведут в Рязани лекцию о Чехове в рамках фестиваля «Метаморфозы», сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет в малом зале театра драмы в пятницу, 11 октября с 15:00 до 17:00.
Тема лекции — «Врут все: воспоминания о Чехове и метаморфозы современности».
Бесплатные лекции пройдут для студентов и выпускников гуманитарных вузов, представителей творческих профессий. Для посещения необходимо зарегистрироваться
Справка
Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» — проект Академии Н.С. Михалкова, рассказывающий о творчестве великих классиков — А.П. Чехова и И.А. Бунина. Фестиваль будет проходить с 11 по 17 октября 2019 г. и охватит четыре города «литературного кольца» России: Рязань, Тула, Калуга, Орел.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.