А что в кино? «Джокер», «Волшебник» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса «Джокер» рассказывает историю знаменитого злодея, хотя и не связан с прочими фильмами по комиксам студии DC.
Российский фильм «Волшебник» режиссера Михаила Морскова повествует о популярном в прошлом рок-музыканте Фиме и его подопечном — подростке Роме, страдающим ДЦП.
Российский драматический триллер «Люби их всех» режиссера Марии Агранович вошел в программу фестиваля «Кинотавр-2019», а американская романтическая комедия «Ты умеешь хранить секреты?» основана на одноименном романе-бестселлерами Софи Кинселлы.
Мультфильм «Эверест» рассказывает о дружбе маленькой девочки Лу с огромным, но добродушным йети, вместе с которым они ищут путь на самую высокую вершину мира.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.