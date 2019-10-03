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16:17, 3 октября 2019 122
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А что в кино? «Джокер», «Волшебник» и другие новинки

А что в кино? «Джокер», «Волшебник» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса «Джокер» рассказывает историю знаменитого злодея, хотя и не связан с прочими фильмами по комиксам студии DC.

Российский фильм «Волшебник» режиссера Михаила Морскова повествует о популярном в прошлом рок-музыканте Фиме и его подопечном — подростке Роме, страдающим ДЦП.

Российский драматический триллер «Люби их всех» режиссера Марии Агранович вошел в программу фестиваля «Кинотавр-2019», а американская романтическая комедия «Ты умеешь хранить секреты?» основана на одноименном романе-бестселлерами Софи Кинселлы.

Мультфильм «Эверест» рассказывает о дружбе маленькой девочки Лу с огромным, но добродушным йети, вместе с которым они ищут путь на самую высокую вершину мира.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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