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В Рязани из-за реконструкции на год закроют строительной сеткой здание Успенского собора.
Здание начали реставрировать в начале осени. Сейчас работы ведутся на основании куполов.
Напомним,
Отметим, что в зимнее время в соборе 1693 года постройки богослужения не проводятся. Реставрация завершиться в октябре 2020 года. Работы стоимостью 80 млн оплатят из федерального бюджета.
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