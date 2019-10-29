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В Канищеве сфотографировали оленя. Снимок во вторник, 29 октября, опубликовали в группе «
Напомним, в конце июня в ЦПКиО лось
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.