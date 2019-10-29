В Кадомском районе насмерть сбили велосипедиста

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 28 октября, в Кадомском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 17:20 на 46-ом километре дороги «Сасово-Восход-Кадом» 40-летний житель Рязанской области на Volkswagen Passat сбил 55-летнего велосипедиста.
От полученных травм пострадавший скончался.
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