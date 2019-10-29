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Фото: Pixabay.com
Вечером, 28 октября, в Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и разбилась насмерть,
«33-летняя пациентка находилась в реанимационной палате после операции — кесарева сечения», — отметили в сообщении.
Известно также, что ребенок не пострадал. В больнице пока никак не комментируют ситуацию.
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