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Рязанские «Тепловые сети» получили паспорт готовности к зиме. Готовность объекта к условиям морозов подтвердило МУП «РМПТС», сообщили на
В преддверии отопительного периода специалисты провели все запланированные ремонтно-профилактические работы.
В сообщении говорится, что рязанцам гарантируют надежное теплоснабжение в период холодов.
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