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Фото: Pixabay.com
Рязанская область вошла в топ-15 регионов с низким уровнем безработицы. Рейтинг составило агентство
Среднее время поиска работы во втором квартале 2019 года составило 5,5 месяца.
Лидером рейтинга стала Москва (1,3%), а аутсайдеров — Ингушетия, где больше четверти жителей не работают.
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