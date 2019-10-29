Рязанца назначили управляющим делами Московской патриархии

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Епископ Воскресенский Дионисий (Порубай) стал управляющим делами Московской патриархии, сообщили на
Такое решение принял Священный синод Русской православной церкви после отставки митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Он пробыл на этом посту менее года.
Дионисий был его первым заместителем.
Справка
Рязанец Петр Порубай закончил факультет истории и английского языка Рязанского государственного университета имени Есенина. Работал сначала учителем, потом в Пенсионном фонде России.
В 2011 году
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