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18:32, 29 октября 2019 234
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Рязанца назначили управляющим делами Московской патриархии

Рязанца назначили управляющим делами Московской патриархии

Епископ Воскресенский Дионисий (Порубай) стал управляющим делами Московской патриархии, сообщили на сайте РПЦ.

Такое решение принял Священный синод Русской православной церкви после отставки митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Он пробыл на этом посту менее года.

Дионисий был его первым заместителем.

Справка

Рязанец Петр Порубай закончил факультет истории и английского языка Рязанского государственного университета имени Есенина. Работал сначала учителем, потом в Пенсионном фонде России.

В 2011 году избран епископом Касимовским и Сасовским. Позже стал секретарем суда РПЦ. Далее его освободили от этой должности.


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