Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:12, 29 октября 2019 154
 0    0

«Он кричала и отбивалась». В Ярославле воспитанники детсада толпой избили девочку

«Он кричала и отбивалась». В Ярославле воспитанники детсада толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле толпой побили девочку. Видео инцидента снял из окна живущий рядом местный житель., пишет «РИА Новости».

На кадрах видно, что во время дневной прогулки на улице дети ходят и прыгают по маленькой девочке, а также пинают ее, пока та лежит на земле.

Как рассказал очевидец происшествия, все это происходило на глазах у воспитательницы, которая не принимала никаких действий.

По информации издания, после публикации ролика руководство детского сада перестало отвечать на звонки.

Местные власти организовали проверку. Официальный представитель СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская сообщила, что следователи также начали проверку по данному факту.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 312
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 024
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
15:06, 22 октября 2019 2 526
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
17:32, 20 октября 2019 5 806
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 842
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум