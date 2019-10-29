«Он кричала и отбивалась». В Ярославле воспитанники детсада толпой избили девочку

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Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле толпой побили девочку. Видео инцидента снял из окна живущий рядом местный житель., пишет «
На кадрах видно, что во время дневной прогулки на улице дети ходят и прыгают по маленькой девочке, а также пинают ее, пока та лежит на земле.
Как рассказал очевидец происшествия, все это происходило на глазах у воспитательницы, которая не принимала никаких действий.
По информации издания, после публикации ролика руководство детского сада перестало отвечать на звонки.
Местные власти организовали проверку. Официальный представитель СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская сообщила, что следователи также начали проверку по данному факту.
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