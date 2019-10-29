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Облсуд не обжаловал решение водителя троллейбуса, за которого заступались рязанцы., сообщли на
В апреле прошлого года 55-летнего водителя рязанского троллейбуса Александра Столярова уволили с работы за нарушение правил безопасности. В ноябре Советский районный суд
Исполнением судебного решения занялись приставы, а в феврале работодатель вынес Столярову выговор за прогул. В ответ водитель троллейбуса повторно подал в суд на УРТ.
Супруга водителя Вероника Столярова рассказала RZN.info, что работодатель с нарушением
На работе Александр Столяров появился только 1 февраля 2019 года. Он сообщил, что приказ работодателя от 8 ноября 2018 года о его восстановлении противоречил решению суда, также отсутствовал документ об отмене приказа об увольнении от 20 апреля 2018 года.
Столяровы обратились за помощью к судебному приставу. Тот потребовал от УРТ отменить приказ от 20 апреля 2018 года. Работодатель исполнил требование, правда, только 30 января 2019 года.
На сторону супруга встала трудовая инспекция и судебный пристав. Однако Советский районный суд посчитал, что задержки работодатель не допускал и выговор вынесен законно. При этом суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей за нарушения со стороны УРТ, выявленные трудовой инспекцией.
Водитель рязанского троллейбуса не согласившись с таким решением,
Суд, рассмотрев дело, решение оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
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