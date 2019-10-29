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20:16, 29 октября 2019 229
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Облсуд не обжаловал решение водителя троллейбуса, за которого заступались рязанцы

Облсуд не обжаловал решение водителя троллейбуса, за которого заступались рязанцы

Облсуд не обжаловал решение водителя троллейбуса, за которого заступались рязанцы., сообщли на сайте ведомства.

В апреле прошлого года 55-летнего водителя рязанского троллейбуса Александра Столярова уволили с работы за нарушение правил безопасности. В ноябре Советский районный суд восстановил его в должности. Работодатель подал апелляцию в облсуд, но повторно проиграл. Тяжбы продлились до января 2019 года.

Исполнением судебного решения занялись приставы, а в феврале работодатель вынес Столярову выговор за прогул. В ответ водитель троллейбуса повторно подал в суд на УРТ.

Супруга водителя Вероника Столярова рассказала RZN.info, что работодатель с нарушением отменил приказы об увольнении ее мужа, из-за чего тот не мог приступить к своим обязанностям немедленно после решения суда.

На работе Александр Столяров появился только 1 февраля 2019 года. Он сообщил, что приказ работодателя от 8 ноября 2018 года о его восстановлении противоречил решению суда, также отсутствовал документ об отмене приказа об увольнении от 20 апреля 2018 года.

Столяровы обратились за помощью к судебному приставу. Тот потребовал от УРТ отменить приказ от 20 апреля 2018 года. Работодатель исполнил требование, правда, только 30 января 2019 года.

На сторону супруга встала трудовая инспекция и судебный пристав. Однако Советский районный суд посчитал, что задержки работодатель не допускал и выговор вынесен законно. При этом суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей за нарушения со стороны УРТ, выявленные трудовой инспекцией.

Водитель рязанского троллейбуса не согласившись с таким решением, повторно подал в суд.

Суд, рассмотрев дело, решение оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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