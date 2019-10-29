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16:36, 29 октября 2019 134
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Из-за прорыва трубы в доме на улице Островского кипяток залил пять этажей

Из-за прорыва трубы в доме на улице Островского кипяток залил пять этажей

В понедельник, 28 октября, на пятом этаже дома 32 корпус 2 по улице Островского прорвало трубу отопления. Авария произошла в 23:00, сообщает ГТРК «Ока».

Как рассказали рязанцы, хозяин квартиры, где прорвало трубу, не появлялся там более трех лет.

Кипяток залил все до первого этажа, в соседних квартирах вздулись полы, отошли обои, отключилось электричество. Устранить последствия потопа не удается до сих пор.

Жильцы второй день звонят в свою управляющую компанию и коммунальные службы, но пока безрезультатно.

По словам хозяина квартиры на четвертом этаже, соседи бегали к нему всю ночь и жаловались. Поэтому дверь наверху пришлось вскрыть самостоятельно.

«В экстренную службу звонишь, в МЧС звонишь — они друг на друга, позвоните по этому телефону, позвоните по этому телефону», — посетовал мужчина.


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