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17:21, 28 октября 2019 75
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Солист Muse поздравил рязанскую фигуристку Трусову с победой на Гран-при Канады

Солист Muse поздравил рязанскую фигуристку Трусову с победой на Гран-при Канады

Фото: Ru.wikipedia.org

Солист Muse Мэттью Беллами поздравил рязанскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады. Соответствующую запись он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Гран-при Канады, с тремя четверными прыжками. Спасибо, что использовала „Pray (High Valyrian)“ как саундтрек», — написал Беллами.

Напомним, 15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом россиянка заработала за технику).

По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами. Выступление Трусовой прокомментировала Татьяна Тарасова. С победой ее поздравил губернатор Николай Любимов.


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