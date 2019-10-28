Солист Muse поздравил рязанскую фигуристку Трусову с победой на Гран-при Канады

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Фото: Ru.wikipedia.org
Солист Muse Мэттью Беллами поздравил рязанскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады. Соответствующую запись он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
«Поздравляю Александру Трусову с победой на Гран-при Канады, с тремя четверными прыжками. Спасибо, что использовала „Pray (High Valyrian)“ как саундтрек», — написал Беллами.
Напомним, 15-летняя фигуристка
По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами. Выступление Трусовой
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