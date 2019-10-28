Патриарх Кирилл наградил Игоря Грекова

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В воскресенье, 27 октября, патриарх Кирилл освятил обновленный кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону и отслужил там божественную литургию, сообщили на
Патриарх напомнил, что за семь лет в храме отреставрировали цоколь, собрали утраченный архив, заменили окна, фасад храма оштукатурили. Также Кирилл отметил, что восстановлены исторические купола собора.
В конце службы он подарил кафедральному собору икону Тихвинской Божией Матери, а также вручил церковные награды организаторам реставрации и наиболее активным спонсорам.
В числе награжденных — вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Кирилл вручил ему Патриарший знак храмостроителя.
Фото с сайта Ростовской-на-Дону епархии
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