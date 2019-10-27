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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани готовят решения по совершенствованию системы пассажирского транспорта. Об этом в воскресенье, 27 октября, заявил Николай Любимов, поздравляя работников автотранспортных предприятий области с профессиональным праздником.
Губернатор отметил, что в регионе ведут «большую работу по улучшению качества предоставляемых услуг и обновлению подвижного состава».
«За два предыдущих года предприятиями пассажирского транспорта области приобретено более 100 новых автобусов, в этом — еще около 170. Все они адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья», —
Он уточнил, что в первой половине этого года регулярными пассажирскими маршрутами в области воспользовалось свыше 52 миллионов человек.
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