Рязанский мэр зачитала вопросы «Большого географического диктанта»

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В воскресенье, 27 октября, рязанский мэр Елена Сорокина зачитала вопросы «Большого географического диктанта» в одной из аудиторий Рязанского госуниверситета имени Есенина. Она рассказала об этом на своей странице в Facebook.
«Я спросила себя: „Зачем мы изучаем географию?“ — рассуждала Сорокина. — И нашла ответ — география важна нам, чтобы помнить, откуда мы родом, знать особенности того места, где мы выросли и живем, знать свой край, свою страну, чтобы больше ее понимать и любить».
Справка
«Большой географический диктант» — международная просветительная акция. В этом году его пишут в пятый раз. По данным сайта Русского географического общества, для проведения акции в России и за рубежом зарегистрировались более 5 800 площадок.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.