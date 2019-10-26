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Столкновение двух микроавтобусов на выезде из Рязани попало на видео. Ролик выложили в группе «
На кадрах видно, как один микроавтобус на скорости вречазля в другой. Обе машины получили серьезные повреждения.
Напомним, ДТП произошло в пятницу, 25 октября. Авария
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