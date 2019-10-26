Любимов обсудил с главой Кадомского района строительство ФАПов и детсадов

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В субботу, 26 октября, губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Кадомского района Александром Кочетковым, сообщил
Во время рабочей встречи Кочетков рассказал главе региона, что в 2019 году в селе Енкаево ввели в эксплуатацию крупный объект водоснабжения стоимостью 27 млн. рублей.
«Теперь проблема обеспечения жителей качественной водой решена», — сказал глава района.
Кроме того, Любимов обсудил с главой района потребность в строительстве и реконструкции соцобъектов: ФАПов, детских садов, сельских домов культуры, разного рода спортивных сооружений.
«Необходимо готовить проектно-сметную документацию по этим объектам, без которой невозможно выделять средства и строить, привлекать инвесторов, которые готовы участвовать в развитии социальной инфраструктуры в районе», — сказал губернатор.
Одной из основных задач в сфере экологии Любимов назвал работы по укреплению
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