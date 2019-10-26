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10:56, 26 октября 2019 133
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Любимов обсудил с главой Кадомского района строительство ФАПов и детсадов

Любимов обсудил с главой Кадомского района строительство ФАПов и детсадов

В субботу, 26 октября, губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Кадомского района Александром Кочетковым, сообщил сайт регионального правительства.

Во время рабочей встречи Кочетков рассказал главе региона, что в 2019 году в селе Енкаево ввели в эксплуатацию крупный объект водоснабжения стоимостью 27 млн. рублей.

«Теперь проблема обеспечения жителей качественной водой решена», — сказал глава района.

Кроме того, Любимов обсудил с главой района потребность в строительстве и реконструкции соцобъектов: ФАПов, детских садов, сельских домов культуры, разного рода спортивных сооружений.

«Необходимо готовить проектно-сметную документацию по этим объектам, без которой невозможно выделять средства и строить, привлекать инвесторов, которые готовы участвовать в развитии социальной инфраструктуры в районе», — сказал губернатор.

Одной из основных задач в сфере экологии Любимов назвал работы по укреплению берега реки Мокши.


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