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Выделенные полосы в Рязани появятся в 2020 году. Об этом говорится в письменном отчете о состоянии городского транспорта, который предоставили депутатам гордумы на комитете по ЖКХ в пятницу, 25 октября.
Напомним, полосы появятся на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Ранее их
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