В Рыбном появится первое футбольное поле с подогревом

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В Рыбном появится первое футбольное с искусственным газоном и подогревом. Проект реализовывается в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», пишет ИД «
В сообщении говрится, что подготовительный этап работ уже завершен. В ближайшее время рабочие установят емкость для сбора воды, проложат трубы отопления, засыплют гранитный щебень.
Параллельно с реконструкцией поля началась и реконструкция административного здания и трибун. После завершения работ планируется, что стадион сможет принимать официальные всероссийские соревнования.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.