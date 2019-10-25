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22:07, 25 октября 2019 272
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Столкновение двух легковушек в центре Рязани попало на видео

Столкновение двух легковушек в центре Рязани попало на видео

Столкновение двух легковушек в центре Рязани попало на видео, ролик появился в группе «Дороги Рязани».

На видео видно, как черная машина на полной скорости выезжает на «красный» и врезается во второй автомобиль.

Напомним, авария произошла в пятницу, 25 октября, на площади Ленина. После ДТП образовалась пробка.


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Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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