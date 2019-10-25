Рязанские активисты закрасили еще 25 граффити с рекламой наркотиков

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 24 октября, в Рязани прошла очередная акция «Чистые стены». Об этом сообщил
На улицах Островского, Гоголя, Черновицкая и Стройкова закрасили 25 надписей, рекламирующих курительные смеси.
Информацию о расположении рекламы наркотических средств рязанцы могут сообщать по телефону доверия УМВД Рязанской области
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.