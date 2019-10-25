Настоятель монастыря поговорил с рязанцами о гаджетах

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Фото: Рязанская епархия
Игумен Лука (Степанов) поговорил с рязанцами о гаджетах. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря призвал собеседников к разумному использованию техники. По его словам, она может «как навредить человеку, так и принести ему пользу»,
Встречу устроили в четверг, 24 октября, в городской библиотеке имени Есенина. Ее участники обсудили, в частности, использование гаджетов молодежью и зависимость от смартфонов.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.