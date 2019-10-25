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13:16, 25 октября 2019 247
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Настоятель монастыря поговорил с рязанцами о гаджетах 1

Настоятель монастыря поговорил с рязанцами о гаджетах

Фото: Рязанская епархия

Игумен Лука (Степанов) поговорил с рязанцами о гаджетах. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря призвал собеседников к разумному использованию техники. По его словам, она может «как навредить человеку, так и принести ему пользу», сообщает сайт епархии.

Встречу устроили в четверг, 24 октября, в городской библиотеке имени Есенина. Ее участники обсудили, в частности, использование гаджетов молодежью и зависимость от смартфонов.


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