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В пятницу, 25 октября, на выезде из Рязани произошла серьезная авария с двумя микроавтобусами. Один из них перевернулся. Фотографию опубликовали у группе «
ДТП произошло на трассе М-5 у поворота на Рыбное.
По словам очевидцев, на месте образовалась пробка.
Подробности уточняются.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.