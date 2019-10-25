На титул самой красивой девочки России претендует двухлетняя рязанка

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Двухлетняя рязанка Анастасия Рыжавина участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России». Анкету разместили на
На данный момент девочка занимает 249-е место в своей возрастной категории и 2 871-ю строчку среди всех участниц.
Всего онлайн-голосование проводится среди 18 возрастных групп. Проголосовать за Анастасию Рыжавину можно по
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.