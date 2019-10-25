На площади Ленина столкнулись две легковушки

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Вечером в пятницу, 25 октября, на площади Ленина столкнулись две легковые машины. Одна из них получила серьезные повреждения.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено на Первомайском проспекте в сторону Соборной улицы. Пробка также образовалась от пересечения улиц Маяковского и Краснорядской до площади Ленина.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.