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Маршрутку №46 в Рязани пустят до Олимпийского городка. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
По его словам, автобусы будут следовать из Семчина (Княжье поле) до Песочни (Олимпийский городок). Ранее путь 46 маршрута проходил из Ворошиловки в Недостоево через проезд Шабулина и ОКБ.
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