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10:20, 25 октября 2019 257
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Маршрутку №46 в Рязани пустят до Олимпийского городка

Маршрутку №46 в Рязани пустят до Олимпийского городка

Маршрутку №46 в Рязани пустят до Олимпийского городка. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.

По его словам, автобусы будут следовать из Семчина (Княжье поле) до Песочни (Олимпийский городок). Ранее путь 46 маршрута проходил из Ворошиловки в Недостоево через проезд Шабулина и ОКБ.

Конкурс на перевозку разыграют в ближайшее время. Свою работу маршрут начнет через 40-45 дней.


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