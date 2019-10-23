В Рязани вернут 46 маршрутку

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В Рязани вернут маршрутку №46. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в среду, 23 октября.
Маршрут будут обслуживать 25 микроавтобусов. Ранее его путь проходил из Ворошиловки в Недостоево через проезд Шабулина и ОКБ.
Напомним, маршрут появился в 2012 году, но позже его закрыли.
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